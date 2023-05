Igazi majális hangulatot sikerült teremteni a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület hétfőre meghirdetett családi horgászversenyén, különösen a megmérettetés végén szokásos megvendégeléssel egybekötött programon.

A versenyre 39 két fős csapat nevezett be, mint Bedekovics Lászó egyesületi elnök mondta, ennél több versenyzőt nem is szívesen fogadott volna, hiszen beteltek a Csónakázó-tó horgászhelyei. Ringbe szállt férj-feleség, apa-gyermek, anya-gyermek párosok és közösen igyekeztek minél több halat horogra csalni. Ha nem is haraptak tömegesen az uszonyosok, annak ellenére, hogy úszós és fenekezős készséget is használni lehetett, azért csak tudtak a versenyzők pontyokat fogni, de kárász, keszeg is jutott a zsákba.

A győzelmet végül Jegesi Jácint és Jegesi Ferenc szerezte meg 7630 gramm összfogással. Második helyen Palyáné Gáspár Gabriella és Palya Sándor végzett (6300 g), míg a harmadik helyre Jándi Imre és Jándi Dominik (5495 g) pecázta be magát.

Az egyesületnél már hagyomány, hogy a résztvevőknek ebéd is dukál, a száz főre készült babgulyás gyorsan el is fogyott.