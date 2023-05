A község belterületén, a Kőrösi út 45. szám előtti utasváró korábban anyagi káros baleset következtében teljesen megrongálódott – tájékoztatta a lakosságot közleményében a falu polgármestere. Godó Tibor közölte: az új buszmegálló megépítésére ezután árajánlatokat kértek be, míg végül a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás elvégezte a kivitelezési munkákat. A településvezető arról is beszámolt, hogy az utasváróhoz tartozó hulladéktároló is hamarosan elkészül.