Nem mindennapi tárgyat csodálhattak meg azok, akik ellátogattak a minap megrendezett VII. Ceglédi Filmfesztiválra. A Kossuth Múzeum a rangos esemény apropóján úgy döntött, közszemlére teszi gyűjteményének egyik ikonikus darabját, Tony Curtis zsebóráját.

– Az eredeti terveknek megfelelően sikerült bemutatnunk a fesztivál keretében a korábban nekünk adományozott órát. A számunkra oly különleges eszköznek egy speciális vitrint is készítettünk, amelyben bárki megtekinthette a színészóriás tulajdonát képező tárgyat – tájékoztatta hírportálunkat a Kossuth Múzeum igazgatója.

Zakar József elmondta, az év során csupán néhány alkalommal tárják nagyközönség elé a zsebórát, melyet legközelebb június 24-én, a Múzeumok éjszakáján tekinthetnek meg az érdeklődők.

Erre az alkalomra meghívják dr. Túri Józsefet, a város kulturális eseményeinek egyik támogatóját is, aki a közelmúltban ajánlotta fel az intézménynek a legendás darabot.

– Óriási öröm számunkra, hogy a hozzánk érkező csoportok nagy érdeklődéssel viseltettek a zsebóra iránt, amely egyébként több szempontból is kuriózum. Megfejtésre vár például, hogy melyik műhelyben készülhetett. Ennek megállapításához külső segítséget kértünk. A korát illetően is csak becslésekre hagyatkozhatunk. Az azonban bizonyos, hogy egy svájci óráról van szó, mely szépen kimunkált óraművel rendelkezik. Nyitott kérdés továbbá, hogy miként került az időmérő eszköz Tony Curtishez – hívta fel a figyelmet Zakar József, aki arról is szót ejtett, hogy az óra részleteivel kapcsolatban a színész lányához, az Oscar-díjas Jamie Lee Curtishez fordulnának.

Zakar József múzeumigazgató vizsgálja Tony Curtis zsebóráját

– Szeretnénk felkeresni a színészlegenda lányát, Jamie Lee Curtist. Abban bízunk, hogy ha kapcsolatba tudunk lépni vele, elmondja, vannak-e emlékei, információi a különleges óráról. A segítségével talán jobban megismerhetjük annak történetét… – zárta gondolatait a múzeumi igazgatója.