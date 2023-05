Több, mint húsz kilogramm lucernamagot vetettek el a napokban Tiszapüspökiben, az önkormányzat temető melletti telkén. Az egy hektáros területen korábban gyümölcsfák álltak, ám azok tönkrementek.

– Azért választottuk a lucernát, mert géppel könnyen kezelhető, ráadásul haszna is van. Nagy részét a közmunkaprogramban használjuk majd fel az állatok etetésére, a maradékot értékesítjük. Bízunk abban, hogy nem lesz olyan aszályos nyarunk, mint tavaly, és amikor eljön az ideje, be is tudjuk majd takarítani – tájékoztatott Bander József polgármester.

Hozzátette, az önkormányzatnak nem ez az egyetlen lucernaföldje, emellett van még egy három hektáros terület, ahol már vágóérett a növény, a jövő héten kaszálják.