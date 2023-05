Nagy volt az érdeklődés a tiszasülyi önkormányzat május elsejére meghirdetett horgászversenye iránt. Bár elvileg még a helyszínen is lehetett volna nevezni, előzetesen olyan sokan jelezték részvételi szándékukat, hogy lényegében egy héttel ezelőtt betelt a létszám a Gulyagyepi horgásztavon. Hatvanhatan mérethették meg horgásztudásukat.

Gyermek és felnőtt korosztályban egyaránt lehetett nevezni, előbbiek két bottal, utóbbiak egy bottal szállhattak versenybe a halak kegyeiért. A részletes versenyszabályzatot pedig az esemény napján ismertették. Előzetesen még pontyokat is telepítettek a vízbe, így volt bőven fogni való. A halak jó étvágyról tettek tanúbizonyságot, nem volt hiány zsákmányban, szépen teltek a szákok. Volt, aki 6-7 pontyot is megfogott.

Felnőtt kategóriában végül a Kőtelekről érkezett Kohuth Ferenc vitte el a pálmát, a gyerekeknél is kőteleki bizonyult legügyesebbnek, Király Zalán is megbirkózott két ponttyal.

A résztvevők a versenyt követően ebédet is kaptak. A megmérettetés végén a felnőtt résztvevők két méretes pontyot, a gyerekeke egyet vihettek haza. Akinek pedig kedve volt – és ilyenek persze többen is akadtak, még a szervezők közül is – egész nap ott maradhattak horgászni.