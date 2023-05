Te is értékes vagy! – ez volt a mottója a TRV Zrt. diverzitás programjának, mely számos csapatépítő, érzékenyítő és szórakoztató elemet tartalmazott. Kisfilmeken mutatták be a különböző munkaköröket, hogy mindenki megismerje a másik feladatait. Felkutatták és bemutatták azokat a családokat, akiknek számos tagja dolgozik a vállalatnál, de szerveztek teleplátogatásokat, láncjátékot, készítettek újságot, plakátokat.

A kollégák körében rendkívül népszerű programmal idén egy megméretésre is beneveztek, ahol szintén sikert arattak.

– Úgy éreztük, a program nem csak érdekes, de értékes is volt annyira, hogy megmutassuk másoknak. Így a „diverzitás” (sokszínűség) programmal beneveztünk a HR szakma legnívósabb versenyébe, a HR Bestre – tudtuk meg Tulok Mátyás PR és marketing osztályvezetőtől.

A versenyen hét különböző kategóriát hirdettek, a TRV a 1Life kategóriában indult huszonöt másik pályázóval együtt. A versenyző cégek nagy része multinacionális nagyvállalat, a többiek kisebb termelő cégek voltak, csak néhány állami vállalat volt a jelentkezők között.

Ezért különösen nagy elismerés, hogy a szakmai zsűri a mi pályázatunkat rangsorolta a harmadik helyre, azaz megnyertük a HR Best bronz fokozatát. Ritka vendég az állami szektor képviselője e megmérettetésen, vizes cég talán még nem is volt

– tette hozzá Tulok Mátyás.