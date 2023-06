– Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő kezdeményezésére jött létre az aszálykonferencia, mert a tavalyi év megmutatta, hogy bizony ebben a tekintetben van miről beszélnünk. Még nem tudjuk, hogy idén milyen lesz a nyár, de azt látjuk, hogy szélsőséges időjárási helyzetek gyakorisága növekszik. Hosszú távon valóban az a tapasztalatunk – meteorológiai állomásunk adatai alapján –, hogy a július-augusztus hónapok során igenis légköri és talajaszállyal is számolniuk kell a gazdálkodóknak. Egyre nagyobb szerepe van a klímakutatásnak, és az időjáráshoz nekünk kell alkalmazkodni. A konferencia előadói is erről szólnak. Az azt követő fajtabemutatón pedig intézetünk tájra nemesített fajtáit mutatjuk be az agrárszakembereknek – tudtuk meg.

A konferencián részt vett dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a MATE stratégiai fejlesztési rektorhelyettes is, aki elismeréssel szólt az intézetben folyó munkáról.

– Egy olyan átfogó és speciális területet lát el az agráregyetemen belül is. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen belül intézeteink egy-egy speciális területre szerveződnek, míg a Karcagi Kutatóintézet foglalkozik állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, nemesítéssel, vetőmag termesztéssel és kutatási talajvizsgálatokkal is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több, a tájhoz illeszkedő saját fajtája is van és az állattenyésztésben is jelentős eredményeket ért el – hangsúlyozta a rektorhelyettes.