Van, amikor a rendőrség is bekapcsolódik a folyamatba

Egy-egy köztemetés költsége is eltér, attól függően, meddig kell hűteni az elhunyt testét. Van olyan amelyik 200, de olyan is, amelyik 500 ezer forintba kerül.

– Sajnos előfordul olyan eset is, amikor ismeretlen az elhunyt, ami egy rendkívüli halálesetet jelent, ilyenkor nem lehet hamvasztani. A folyamatba ilyenkor bekapcsolódik a rendőrség is, ilyenkor a rendőrség adja ki a temetési engedélyt, így tudjuk eltemettetni az elhunytat. Ezekben az esetekben magasabb a költség is – tájékoztatott Romhányi Beáta, a szolnoki polgármesteri hivatal Szociális Támogatások Osztályának vezetője.