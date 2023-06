Július 1-jén rendezik meg a korábban már többször nagy sikert arató éjszakai piacot. Aznap este hattól népesül be a Tisza-parti település régi piactere, a kínálat viszont ezúttal is a megszokott lesz, helyi termelők kézműves termékei között válogathatnak az érdeklődők, akik mindeközben kellemes muzsikaszót hallgathatnak. A nap délelőttje sem telik esemény nélkül, ugyanis idén is Nagykörű lesz a halkolbász és halétel-különlegesség fesztivál helyszíne.

A Magyar Halkolbász Lovagrend immár tizennegyedik alkalommal várja az érdeklődőket, ahol halételekből nem lesz hiány.