A strand területét sem kímélte a vihar

A vihar következtében fák dőltek ki, kerítések, tetők, kémények rongálódtak meg Jászboldogházán is. – Az önkéntes tűzoltókkal már péntek éjjel elkezdtük a káresetek felszámolását. Az önkormányzat részéről két csapatot állítottunk fel, hogy segítsük azokat az időseket, betegeket, egyedülállókat, ahol a családtagok vagy a szomszédok nem tudtak közreműködni a helyreállítási munkálatokban. Településünkön nem tapasztaltunk olyan mértékű tetőrongálódásokat, mint Jánoshidán. Egy tanya esetén volt szükség nagyobb beavatkozásra a tető javításában – számolt be a vihar okozta károkról Koczáné Dr. Fehérváry Mária, polgármester. A helyi önkéntes tűzoltók megállás nélkül dolgoztak, a kárhelyszíneken főként megsérült tetőket állítottak helyre, a tetőkre-, kerítésre dőlt, leszakadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el. A strandot sem kímélte az ítéletidő, ezért a hétvégén nem nyitottak ki. Hétfőre sikerült rendbe tenni a fürdőt, így már fogadni tudták az ott táborozó gyerekeket. A napokban az önkormányzati ingatlanokat is szeretnék rendezni, valamint a zöldhulladék elszállítása is fontos feladat.