A szajoli közösségi házban a régmúlt, középkori lovagi kort elevenítették fel egy valóságos lovagi torna keretében. Az ugyanezt a címet viselő program kitalálója és megalkotója Böde Péter, a Vándor Meseíró, aki országosan ismert és számos alkalommal volt már a szajoli kultúrház vendége is. Ő beszélgetett a gyerekekkel a magyar nyelv szépségéről, az olvasás és tudásfejlesztés fontosságáról és nem utolsó sorban a megfelelő viselkedési szabályokról, illemről. Tette ezt játékosan, viccesen, de annál hatásosabban. Előadása ezúttal is nagy sikert aratott. A program ezért is különlegesnek számított, mert Szajol volt az első állomása.

Böde Pétert (középen) kis csapata segítette a program megvalósításában

Forrás: Beküldött fotó

– A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület és a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár olyan partner volt, úgy fogadott, mellyel ritkán találkozom. Befogadók, közvetlenek, nyitottak és lelkesek voltak – nyilatkozta a helyi lapnak Böde Péter, aki elárulta: ősszel országos turnéra indul a lovagi tornával. A Vándor Meseíró, ahogy neve is mutatja, vándorol az országban.

Eddig 321 magyar településre hívták meg, iskolákban, óvodákban, könyvtárakban tartott író-olvasó találkozókat.

Péter mindig saját készítésű könyveivel megy oda, ahova hívják. Ő írja és rajzolja is a mese- és verseskönyveit. 2013 óta táborokat is tart, melyeken a térségből is egyre több gyermek vesz részt, s onnan mindig felejthetetlen élményekkel térnek haza.