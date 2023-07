– A napokban nagyszabású rendezvény keretében vehettek át két H225M típusú helikoptert. Mit kell tudni az újonnan érkezett forgószárnyasokról?

– A helikopterek döntően a honvédség szállítóképességét erősítik majd. Rendelkezünk már egy csapatszállító forgószárnyas képességgel, amelyet a MI-17-esekre alapozunk. Ez az orosz helikopter azonban az 1960-as évek technológiája. Nyilvánvaló, hogy az akkoriban megtervezett eszközök nem felelnek meg korunk elvárásainak, és most érkeztünk el oda, hogy újakra cseréljük a régi gépeket. Habár a H225M típusnál a szállítóképesség a meghatározó, ezzel együtt a kijuttatási és a kiemelési képességeinket is növeljük velük. Természetesen eddig is lehetőségünk volt az ejtőernyősök szállítására, illetve dobására, ugyanakkor az új gépeket már olyan csörlőrendszerekkel szerelték fel, amelyekkel szinte bárhonnan ki tudjuk emelni a katonáinkat. Nem mindegy azonban, hogy milyen gyorsan tudjuk mindezt megtenni.

– A NATO célkitűzése, hogy a védelmi költségeknek el kell érniük a bruttó hazai termék legalább 2 százalékát. Ezzel párhuzamosan egy átfogó haderőreform indult el hazánkban. Hogyan illeszkedik ebbe a szolnoki helikopterbázis?

– A Magyar Honvédségben szolgálnak harcoló, harctámogató és harckiszolgáló erők. Mi, a szolnoki bázison harctámogató képességet biztosítunk, tehát szállítjuk és kiemeljük a katonákat ott, ahol arra szükség van. Ezenkívül a tűztámogatásban veszünk részt. Ez egy olyan feladat, amely hívásra történik. Vagyis, ha a földön harcoló erők bajba kerülnek, mi a levegőből, a fedélzeti fegyvereinkkel igyekszünk megvédeni őket.

Dr. Bali Tamás mutatja az egyik Airbus H225M típusú helikoptert

Fotó: Nagy Balázs

– Fontos fejlesztések színtere a bázis, ahol jelenleg egy hangárkomplexum épül. Milyen célt szolgál a létesítmény?

– Ha hosszú távon szeretnénk használni a korszerű helikoptereinket, akkor olyan infrastrukturális hátteret kell kialakítanunk számukra, amelynek segítségével a digitális berendezésekkel ellátott gépek sokáig megmaradhatnak. Az orosz helikopterekben ilyen technika nincs, azok analóg gépek, ezáltal nem igényelnek olyan hangárakat, mint a modern forgószárnyasok.

Terveink szerint az új helikopterek negyven évig kiszolgálnak bennünket. A most épülő hangárakban a H225M típusokat és a H145-ösöket helyezzünk majd el.

– Rendelkezésre áll már a korszerű helikopterek működtetéséhez és javításához szükséges szaktudás?

– Tudni kell, hogy amikor egy haderő beruház egy helikopterbe, akkor nem csupán magát az eszközt vásárolja meg, hanem egy kiképzési és egy fenntartási csomagot is vesz. Egy ilyen beszerzés három lábon áll. A kiképzési csomag a pilótákra és a repülőműszaki állomány felkészítésére egyaránt vonatkozik. Még mielőtt megérkeztek volna az új helikopterek, már elindultak a képzések. Mindez azt jelenti, hogy az alapokkal már rendelkezünk. Olyanokat képzünk át, akik eddig H145-ösökön vagy orosz helikoptereken repültek, vagy üzemeltették azokat. Jelenleg a repülőműszaki állomány és a hajózók a franciaországi Marignane-ban tartózkodnak, és hazatérésüket követően itthon folytatják a gyakorlati kiképzést.

– Mikor állhat szolgálatba a két H225M típusú gép?

– Napokon belül. A jövő héten várhatóan már repülnek a hétfőn átadott forgószárnyasok.

– Végezetül, az elmúlt hetekben tragikus helikopterbaleset történt Horvátországban. Lezárult-e már a szerencsétlenség vizsgálata?