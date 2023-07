Köhögés, tüsszögés, könnyezés. Már javában tart a pollenszezon, így a tünetek is egyre több embernél jelentkeznek. A parlagfűre érzékenyeknél is kezdődhetnek a panaszok. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály tájékoztatása szerint a pollenterhelés a következő időszakban továbbra is magas.

– Szórványosan már megjelent a levegőben a parlagfű és az üröm virágpora, koncentrációjuk még alacsony. A többi lágyszárú allergén közül az útifű virágporáé közepes, míg egyebek mellett például a kender- vagy a libatopféléké alacsony – közölték.

Ahogy a honlapjukon kifejtették az előrejelzések alapján július utolsó hetére a parlagfű pollenkoncentrációja már több helyen elérheti a tüneteket okozó közepes szintet.

– A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orr-és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést – fogalmaztak. Hozzátették: az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében javasolják, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszereskezelés beállítása érdekében.