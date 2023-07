Véget ért a Jászkarajenői Lovascentrum nyári táborának első turnusa – közölte az intézmény. A karai lovarda arról is beszámolt, hogy a rutinos és a kezdő táborozók egyaránt jól érezték magukat, egy igazi cserfes csapat kovácsolódott össze. Ehhez a csapathoz a napokban csatlakoztak a leendő lovászok is, így a hétvége felé már ők is részesei voltak a homokvárépítésnek és a locsolkodásnak.

– Jó hangulatú hét áll mögöttünk, melyet csak színesített a minap megszületett kiscsikó – tájékoztattak.