Az Árokszállási Nyár már hagyomány a város életében, jelentős közösségformáló erővel bír. Egyik fő attrakciója a birkafőző verseny, melyen mindenki győztes, aki eljött, hiszen a legnagyobb öröm, hogy szeretetben és csodálatos időben együtt lehetünk

– mondta köszöntőjében Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester.

Pócs János országgyűlési képviselő beszédében a Jász Világtalálkozóhoz hasonlította a rendezvényt, melyet szintén összefogás jellemez. Kiss Gábor jászkapitány a főzőverseny közösség-összekovácsoló erejéről beszélt, majd Pethes József, Újireg testvértelepülés polgármestere, Csányi Sándor gulyáskirály, a zsűri elnöke és Bíró Lajos életműdíjas séf, a zsűri társelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Közben a lelkes fakanálforgatók már elfoglalták főzőhelyeiket a főtéren és rajtra készen álltak, hogy a legjobb tudásuk szerint készítsék el a finom ételeket. A Jászság legnagyobb szabású főzőversenye továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, ezúttal 118 csapat, köztük családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek és civil szervezetek mérték össze gasztrotudásukat. Birkapörkölt és egyéb étel kategóriában lehetett nevezni.

– Nagyon jó a hangulat és remek a társaság. Tavaly is részt vettünk a versenyen, de akkor sajnos nem nyertünk. Reméljük, hogy most sikerül győzni! Mindkét kategóriában neveztünk, így a birkapörkölt mellett csirke- és libazúza pörkölt rotyog a bográcsban – kezdte Németh Gábor, a jászberényi Electrolux Lehel Kft. csapatának szószólója, aki a jó birkapörkölt elkészítésének titkát is elárulta. - Fontos a minőségi alapanyag és az elkészítési mód. A bogrács aljára csontot helyeztünk, majd erre rétegeztük a birkahúst, a vöröshagymát és a fűszereket. Lényeges, hogy nem keverjük a pörköltet, hanem a bogrács fülét rázva forgatjuk át a hús – részletezte.

A jászárokszállási Roma Nemzeti Önkormányzat főzői ebben az évben is nagy lelkesedéssel, négy étellel készültek a gasztronómiai megmérettetésre. – Természetesen elmaradhatatlan a birkapörkölt, melyet hagyományos recept alapján készítünk. Emellett sertéstokányt, savanyúmáját és egy igazi, tradicionális roma ételt, malactartót is főzünk. Bízunk benne, hogy valamennyi finomság elnyeri majd a zsűri tetszését – mondta mosolyogva Oláh Pál, a helyi RNÖ elnöke.

A finomságokat a magyar gasztronómia neves szakembereiből álló zsűri értékelte. A legjobb versenyzők a helyi cégek, vállalkozások által felajánlott értékes nyereményekkel gazdagodhattak.

A főzőverseny eredményei:

Birka kategória:

Fődíj: Ipartestület csapata

Arany Bogrács díj: Electrolux Lehel Kft.

Arany fakanál díj: Tősér Zoltán csapata

Ezüst fakanál díj: Forgoose csapat

Bronz fakanál díj: ÁBK csapata

Különdíjak: A Birkafőzők, Csombi csapat, 8a gárdája, Jvse u16, Galgaládok

Egyéb kategória:

Fődíj: Szabolcsi Lányok csapata (töltött káposzta)

Arany Bogrács díj: Bordás Tamás csapata (nyúlpörkölt)

Arany fakanál díj: Pintér Ferenc csapata (töltött káposzta)

Ezüst fakanál díj: Mozsár család (pulyka gulyás9

Bronz fakanál díj: Kábelmágusok csapata (vadmalac körömpörkölt)

Különdíjak: Hrosi csapata, Gu-Jász-Ágyú-Betyárok, Pintér Ferenc csapata, Pipások, Bobák Gyula csapata, Amatőr szakácsok,

Egyéb díjak:

A legjobb fakanálforgató díj: Görbe János Színkör

A legszebb bogrács díja: Bosá Kft.

Legfiatalabb versenyző: Csibe csapat

Szépkorú versenyző díj: Popey –Szűcs Lajos

Hűségdíj: Gonda Csaba

A legnépesebb csapat: Fortuna TSE csapata

A legjobb női versenyző: Sprinter Spanok

A legtávolabbról érkező csapat: Bobák László csapata