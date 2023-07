– Én még kipróbálnám az egyszemélyes kajakot, bár egy kicsit tartok attól, hogy a vízbe borulok – tette hozzá egy másik résztvevő, Pruneán Alex, akinek igazi félnivalója nem volt, hiszen komoly biztonsági intézkedéseket hozott az eseményt szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

– A szakedzőink irányítása mellett a vízirendőrséget is kértük, hogy legyen itt, a mentőszolgálat is itt van, ami azt jelenti, hogy a csónakok is folyamatosan a vízen vannak, és biztosítjuk azt az odafigyelést és szükséges gondoskodást, ami ilyenkor szükséges – mondta a helyszínen Rózsa József, ügyvezető-igazgató.

Ráadásul a résztvevők csak mentőmellényben szállhattak vízbe, és aláírtak egy nyilatkozatot is arról, hogy betartják a szabályokat. Aki kevésbé volt bátor, vagy nem szereti a vizet, az a parton is evezhetett, egy speciális gép segítségével.

Az egyik cél az volt, hogy közelebb hozzuk az embereket ezekhez a vízi eszközökhöz

– mondta a rendezvény ötletgazdája, a kerület önkormányzati képviselője, Ligeti József.

A másik nem titkolt szándékunk, pedig az volt, próbáljunk ezeknek a sportágaknak egy kicsit utánpótlást toborozni. A tapasztalat az, hogy a tavalyi rendezvény után megnőtt az érdeklődés, a jelentkezés a gyerekek részéről is ezen sportágak iránt

– hangsúlyozta a képviselő.

Hozzátette, az esemény sikerét az is megmutatja, hogy a tavalyi rendezvényen több, mint kilencszázszor szálltak vízre a résztvevők.