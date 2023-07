Munkálatok kezdődtek a közelmúltban a városi sportközpont területén Újszászon. – Jelenleg az alapozás zajlik, a tervek szerint az őszi Város Napjára elkészül a létesítmény – foglalta össze röviden Dobozi Róbert. A polgármester hangsúlyozta: úgy gondolja, hogy egy régi hiányt sikerül orvosolniuk ezzel a beruházással. A műfüves pálya a tornacsarnokot is magában foglaló sportközpont területén kap helyet.

– Az elmúlt évtizedben számtalan sportberuházás valósulhatott meg a TAO program keretein belül országosan, ám 2018-tól kezdve ezek a lehetőségek folyamatosan bezárultak az addig nem pályázó települések előtt. Éppen ezért öröm számunkra, hogy számos egyeztetés és tárgyalás után most városunk is megkapta annak lehetőségét, hogy egy húszszor negyven méteres játékterületű, műfüves focipálya birtokosa lehessen. Ez nagymértékben támogatja majd az iskolai sportoktatást, valamint a településünk futballszerető lakossága minél több játéklehetőséghez jut általa – számolt be a városvezető.

Dobozi Róberttől megtudtuk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályaépítési programja keretében megvalósuló, közel harminchatmillió forint értékű beruházáshoz az önkormányzat mintegy másfélmillió forintos önerőt biztosít. Magára vállalta a világítási rendszer előszerelésének teljes költségét.

– A nehéz gazdasági körülmények ellenére is megvalósuló projekt létrejöttéért óriási köszönettel tartozunk Farkas Istvánnak, az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület elnökének, a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt Szilvási Ferenc szakosztályvezetőnek, és természetesen az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóságának, kiemelten Varga Zsolt László igazgató úrnak – fejezte ki köszönetét a polgármester.

A munka tehát elkezdődött, ahogy Dobozi Róbert elmondta: a kivitelezést végző cég előrejelzése szerint a játékosok, a sportolni vágyók a Város Napja előtt birtokba vehetik a pályát.