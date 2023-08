Ittasan, benzinnel gyújtotta saját magára egy örményesi férfi a rábízott ingatlant még egy hónappal ezelőtt. Azóta az épület romként csúfítja el a falu egyik legszebb részét, a Glaser-kastély környékét. Egyelőre nem tudni, hogy le kell-e bontani a házat. Az önkormányzat a hatóság vizsgálati eredményére vár.

– Egyik éjjel az itt lakó úriember italos állapotban úgy döntött, hogy szétlocsol egy kis benzint a lakásban, és felgyújtja – mutatta a helyszínen a Glaser-kastély szomszédságában álló romos épületet Török Tamás polgármester. A lakás teteje szinte teljesen megsemmisült, a megmaradt cserepeken még látszanak annak a majdnem egy hónapja történt éjszakai tűznek a nyomai.

Mint azt akkor megírtuk, a 70 négyzetméteres épület belső terei gyulladtak ki, a helyszínre a mezőtúri és a kunszentmártoni hivatásos, valamint a kisújszállási önkormányzati tűzoltók érkeztek, az oltás során az épület tetejét is megbontották.

A tűzoltók perceken belül kiértek, az látszik, hogy a tűz a tetőszerkezetet érintette, a födém leszakadt, majd belezuhant az ingatlanba. Szerencsére a környékbeli házakra nem terjedt át a tűz. De nagyon veszélyes helyzet volt, mert ha feltámad a szél, akkor jóval nagyobb baj is történhetett volna. Szerencsére személyi sérülés nem történt

– emlékezett vissza a településvezető. Hozzátette, ez annak köszönhető, hogy egy helybeli az itt lakó férfit még időben ki tudta rángatni az épületből.

– Beszéltem vele, nem tudott magyarázatot adni a tettére. Miután megérkeztek a tűzoltók és a rendőrök, az én tudomásom szerint beismerte azt, hogy szándékosan gyújtotta fel a házat. Most azt várjuk, a hatóság vizsgálata alapján, hogy mi lesz ezzel az ingatlannal, hiszen vagy lakhatatlanná nyilvánítják, rosszabb esetben pedig bontásra ítélik. Nem lehet tudni most, hogy szerkezetileg mennyire sérült meg – mondta a jelenlegi helyzetről a polgármester.

Mint elmondta, az ingatlannak több tulajdonosa is van, és amennyiben bontást rendelnek el, az az örökösök dolga lenne.

– Amennyiben az örökösök ezt nagy problémának tartanák, akkor valószínűleg összeülne a testület, és megpróbálnánk megvásárolni az ingatlant, hogy elbontsuk. Hiszen a szomszédra is veszélyt jelenthet, és egy idő után más problémát is okozhat. Sajnos Örményesen van még két ilyen ingatlan, egyszerűen nem tudtunk előrelépni az ügyükben, mert nem találjuk az örökösöket – hangsúlyozta a településvezető.

Mint azt Török Tamás elmondta, az is gond, hogy az elhagyott porták hamar rendezetlenné válnak, ami a szomszédoknak sok bosszúságot okoz.

– Papíron az önkormányzat nem mehet be ezekbe az ingatlanokba gaztalanítani, vagy rendet rakni. Akkor változhat a helyzet, ha esetleg egészségre veszélyes dolgok vannak a portán, de az is egy több hónapos, több éves folyamat – részletezte. Hozzátette, az üres, balesetveszélyes épületek kényszerbontásának elrendelése is több évig is elhúzódhat.