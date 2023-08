Augusztus 6-án immár harmadik alkalommal rendeznek fogathajtó versenyt Tiszasülyön.

A nézőként is érdekfeszítő programnak ezúttal is a Gulyagyep néven ismert terület szolgál helyszínül. Az akadályhajtók mellett településvezetők jelentkezését is várják a polgármesteri hajtásra, de terveznek pónifogat-versenyt is.

Balaton Mária szervezőtől megtudtuk, soha még ennyien nem jelezték előzetesen részvételi szándékukat, a tapasztalat pedig az, hogy a versenyzők fele aznap, a helyszínen adja le jelentkezését.

A nézőknek, kísérőknek is készülnek programokkal, a gyerekeket például vízidodzsem, pónilovaglás várja.