Balogh Jánosra emlékeztek Ecsegpusztán a közelmúltban. A nemzet ökológusának Túrkeve határában lévő emlékhelyére, a professzor úr halálának 21. évfordulóján megtartott megemlékezésre természetesen a városból is érkeztek.

A polgármester például kerékpárral tekert a város díszpolgárának emlékhelyéig, az úton táj- és helytörténeti érdekességekről beszélgetett kísérőivel.Voltak, akik lovaskocsival mentek oda. A rendezvényt a Túrkevéért Alapítvány, a kisújszállási Alföldkutatásért Alapítvány és a város szervezte.

– Kisújszállásról, Szegedről, Mezőtúrról, Debrecenből és több más helyről is érkeztek vendégek, s képviseltette magát testvérvárosunk, Nagybocskó település is – számolt be Sallai R. Benedek.

Az eseményen mások mellett a Túrkevéért Alapítvány képviseletében dr. Szabó Zoltán is köszöntőt mondott. A Balogh János-emlékhely Túrkeve határában található.

Az emlékmű Györfi Sándor Munkácsy- és Magyar Örökség-dijas, Kossuth-díjas karcagi szobrászművész alkotása. Köve Nagybocskóról, Balogh János szülőhelyéről származik.