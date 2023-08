Különleges madárpókokat, rovarokat és hüllőket vehettek szemügyre a látogatók vasárnap Jászapátin a Művészetek Házában rendezett XXL Tarantula Expón.

A hátborzongató kiállításon mintegy harminc egyedet, köztük méretes tarantulákat, csótányokat, sáskákat, rágcsálókat mutattak be, de agámát, gekkót, kaméleont, teknősbékát, kígyót és siklót is láthattak az érdeklődők. Sőt, a legbátrabbak a kezükbe is vehették a nem mindennapi állatokat.