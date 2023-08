– A printes, azaz az újságból kivágott szelvényeken keresztül történő szavazásnál már szembesültünk azzal, hogy vannak olyan újságosok, akik a keddi napokon, amikor a szavazócédulákat tartalmazó lapszámok jelennek meg, tíznél több újságot nem adnak egy személynek, mondván, hogy a törzsgárdának is kell, hogy maradjon Új Néplap – árulta el dr. Lits József, a VOSZ vármegyei elnöke, a területi díjátadó gálák atyja.

– Azt is tudjuk, hogy vannak olyan körzetek, városok, ahol direkt rendelnek meg több százat a keddi lapokból, hogy az általuk kedvelt, egyébként minden bizonnyal elismerésre méltó emberre nagy számú szavazatot le tudjanak adni. Az online szavazás, mely most augusztus 1-től 31-éi tart, egy plusz lehetőség azok számára, akik rendelkeznek internettel, de nem olvasnak nyomtatott újságot vagy nem jutnak hozzá az Új Néplap adott számaihoz.

Néhány szavazó azonban felvetette, hogy az első körös szavazástól eltérően most vajon miért nem látszik az internetes verseny állása.

Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy épp a szavazás játékossága, a meglepetés ereje az, ami hatást gyakorol a tanácsadó testületre, hogy a szavazatok összesítése után rábólintsanak az így adódó eredményekre. Semmiképp sem szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy befolyásolni kelljen az embereket a voksolásban, hogy ha kevésnek tűnik a szavazatszám, hívniuk kelljen szomszédokat, barátokat, ismerősöket, hogy adjanak le még és még szavazatokat. Aki a Prima díj ügyét fontosnak érzi, az úgyis megteszi.

– A netes szavazás állása egyébként is csalóka, hiszen a végső eredmény akkor dől el, ha a papír alapú szavazószelvényeket is hozzászámoljuk. Ez egy politikamentes, társadalmi odafigyeléssel megvalósuló, általunk komolynak ítélt rendezvény, ahol a köz akarata érvényesül, és egyik lényege, hogy mellőzi a befolyásoltságot. Úgy véljük, a voksolás tisztaságát csak akkor tudjuk biztosítani, ha menet közben nem nehezedik nyomás a tanácsadó testületre, a szervezőkre, az online szavazás résztvevőire – hangsúlyozta a vármegyei VOSZ-elnök.

Azt is kiemelte, az idei díjátadó gálát is korábbiakhoz hasonlóan nívós színvonalon szeretnék megrendezni, így továbbra is várják a vállalkozók anyagi támogatását.