Szeptemberben több napon keresztül várják a tiszderzsieket a régi művelődési ház területére, ahol a veszettség elleni oltást, a bélgiliszta elleni kúrát és akár a mikrochip beültetést is kérhetik kutyájuknak. A településen közzétett felhívás szerint minden harmadik hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente beoltatni veszettség ellen. Az ebeket és gazdáikat idén is dr. Vörös János és dr. Lőrincz József állatorvosok fogadják szeptember 8-án, 15-én, 22-én és 29-én délután négytől ötig.

Fontos tudni, hogy a súlyos idegrendszeri tüneteket okozó betegség elleni oltást csak mikrochippel megjelölt állat kaphatja meg.

– A veszettség elleni kötelező védőoltás minden 3 hónapos kort elért kutyánál kötelező és a második veszettség elleni oltást követően évente ismétlendő – hívta fel a figyelmet dr. Lőrincz József állatorvos.

Az első és második kötelező védőoltás között 6 hónapnak kell eltelnie. Jelenlegi törvényeink alapján a vakcina beadása csak azoknál az ebeknél engedélyezett, amelyek rendelkeznek elektronikus transzponderes, azaz mikrochipes azonosítóval, továbbá szerepelnek a Magyar Állatorvosi Kamara kisállat nyilvántartási rendszerében.

Szolnok e hét kedden kezdődött meg a szervezett eboltás. Szeptember 7-én a Tölgy úton, szeptember 8-án a Hajnóczy úton, szeptember 9-én a szandaszőlősi általános iskolában, szeptember 11-én a Kertváros-Gagarin úton, szeptember 12-én a Csokonai utcában, szeptember 13-án a Vágóhíd úton, míg szeptember 14-én a Vércse úton tartnak eboltást. A pontos időpontokat a vármegyeszékhelyen is folyamatosan hírelik.

Fegyverneken a héten már elkezdődött a kötelező eboltás. Hétfőn és kedden a Dobó téren oltottak. Szerdán a Hunyadi út sarkán, csütörtökön és pénteken a szapárfalui településrészen a klubkönyvtárnál, jövő hét hétfőn, vagyis szeptember 11-én a Dózsa György és Liszt Ferenc, kedden pedig a Damjanich János-Marx út sarkánál oltják az ebeket. A pótoltás szeptember 20-án, szerdán lesz a Dobó téren.

Elkezdődött az ebek kötelező veszettség elleni oltása Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Túrkevén is szeptemberben zajlik majd a kutyák kötelező veszettség elleni oltása. Szeptember 18. és 21. között több helyszínen lesz lehetőségük az ebtulajdonosoknak, hogy beoltassák kedvenceiket. A vakcinázást dr. Szabó Zoltán és dr. Bodó Péter állatorvosok végzik majd. Az önkormányzat tájékoztatása szerint van lehetőség háznál történő oltásra is, ezt jelezni kell, s ezért kiszállási költség is terheli a tulajdonost. Az oltások idején, helyszínein a kutyák chipezése is elvégeztethető.

Tiszafüreden csütörtöktől egy napon két időpontban is várják a kötelező eboltásra érkező házőrzőket és gazdáikat. A vakcinázásra szeptember 7 és 12 között lesz majd lehetőség, az időpontokat folyamatosan hírelik a városban.

A településeken összeszervezett veszettség elleni eboltásokért egyébként általában 5000 és 6500 forint közötti összeget kell fizetni, míg a magán úton igényelt védőoltás akár 10 000 forint feletti összeg is lehet.