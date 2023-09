Kisgyermekes édesanya érkezetta polgármesteri hivatalba, hogy aláírásával támogassa az önkormányzat kezdeményezését. Azt szeretnék elérni, hogy az OTP Bank Nyrt. vizsgálja felül a jászladányi bankfiókkal kapcsolatos döntését.

– Szomorúan értesültünk arról, hogy be akarják zárni a helyi fiókot. Régóta az OTP-nél vezetem a bankszámlámat. Nagy segítség a lakosoknak, főleg az időseknek, hogy helyben intézhetik pénzügyeiket, de a környező településekről is sokan átjárnak. Nem tudjuk, hogy mi lesz októbertől – tárta szét a karját Vörös-Drávucz Fanni, mielőtt aláírta a petíciót.

Ottjártunkkor sorra gyűltek a szignók. Szeptember 8-ig tizenkét kijelölt helyszínen van lehetőség a kérelem aláírására.

– Bár én nem az OTP-nél vezetem a bankszámlámat, de mások érdekében támogatom az önkormányzat kezdeményezését. A szüleim és a testvéreim az OTP ügyfelei, ezért szeretnék nekik segíteni. Nagyon sok az idős ember, akik nem tudják megoldani, hogy Szolnokra vagy Jászberénybe utazzanak ügyeket intézni – mondta el véleményét Szabó Hortenzia.

Mi lesz a bankfiókban dolgozókkal és az idősekkel?

– vetette fel a 32 éves Vivien, akivel a település központjában beszélgettünk.

– Bosszantó, hogy meg akarják szüntetni a szolgáltatást. Fiatal vagyok, online is tudom intézni az ügyeimet, de sokan nem rendelkeznek az elektronikus ügyintézéshez szükséges eszközökkel, ismeretekkel – állapította meg.

Lólé Attila is értesült a tervezett bezárásról és csak remélni tudja, hogy a bank megváltoztatja a döntését. A képviselő-testület szomorúan értesült arról, hogy az OTP Bank Nyrt. 2023. szeptember 29-én bezárja a jászladányi fiókját.

Ez a bankfiók évtizedek óta központi szerepet tölt be a pénzügyi és banki szolgáltatások területén a településen, naponta jelentős ügyfélforgalmat bonyolít. A Takarékbank jászladányi kirendeltségének közelmúltban történő bezárásával az OTP az egyetlen pénzintézet maradt a településen és ezáltal az ügyfélforgalma a környékbeli településekről – Jászalsószentgyörgy, Szászberek, Besenyszög, Tiszasüly és Újszász – érkező ügyfelek megjelenésével tovább növekedett.

– Miután a képviselő-testület tudomására jutott a bankfiók bezárása, augusztus 21-én levélben fordultunk az OTP Bank Nyrt. Közép-magyarországi Régiójának vezetőjéhez, hogy a jászladányi fiók bezárásával kapcsolatos döntését vizsgálja felül, és lehetőség szerint a bankfiók működését továbbra is biztosítsa településünkön. A képviselő-testület tagjai a lakosokat képviselve külön-külön aláírással nyomatékosították a kérést – tájékoztatott Bertalanné Drávucz Katalin polgármester.

A bank nem adja fel a személyes jelenlétet Jászladányban

– Folyamatosan vizsgáljuk a bankfiókok ügyfélszámát, eredményességét, ez alapján hoztuk meg a döntést arról, hogy a jászladányi fiókot a szolnoki, Szapáry utcai bankfiókunkkal vonjuk össze – tájékoztatta hírportálunkat az OTP Bank Vállalati Kommunikációs Csoportja.

A bankfiókok átszervezésével, összevonásával az a cél, hogy a korábbinál is színvonalasabb, modernebb és az ügyfeleik elégedettségét növelő kiszolgálást nyújtsanak.

Személyes jelenlétünket sem kívánjuk feladni Jászladányban és környékén. A már több éve működő lakossági és vállalkozói mobilbankári hálózatunkon keresztül tervezzük a térség lakóinak és vállalkozásainak biztosítani, hogy számos szolgáltatásunkat a lakóhelyükön továbbra is elérjék.

Ügyfeleinknek a továbbiakban is számos elektronikus, telefonos és internetes ügyintézési lehetőséget biztosítunk, illetve készpénz felvételre és készpénz befizetésre bankjegykiadó automatáinkon keresztül a továbbiakban is lehetőség lesz Jászladányban is. Törekszünk arra, hogy olyan innovatív szolgáltatásokat kínáljunk, amelyekkel jelentős részben pótolhatjuk a bankfióki kiszolgálást.

Az OTP Bankra jellemző a folyamatos megújulás és fejlődés. Stratégiai célunk továbbra is az erős piaci jelenlét megőrzése, illetve újabb és újabb területeken a piacvezető szerep megszerzése – közölték.

Arra törekednek, hogy felkészült, szakértő munkatársaikkal, korszerű informatikai fejlesztéseikkel és modern, univerzális, de személyre szabható banki megoldásokkal támogassák ügyfeleiket céljaik megvalósításában.

Hangsúlyozták, az OTP Bank versenyképességének fokozásában kiemelt fontosságú a digitalizáció, valamint a magas színvonalú és hatékony személyes kiszolgálás fejlesztésének felgyorsítása.

– Fejlesztési stratégiánkban a bankfiókoknak is komoly szerepet szánunk, ugyanis a komolyabb befektetési vagy hitelezési kérdésekben ügyfeleink ugyanúgy igénylik a személyes tanácsadást, mint korábban. Így a fiókhálózatban dolgozó, nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező tanácsadó kollégák munkájára nagy szükségünk van – fűzték hozzá.