– Az őszi lombhullással egyre több levél található udvarunkban – kezdte Csikós István.

– Ezeket számos módon újrahasznosíthatjuk a tél beköszöntéig. Felhasználhatjuk a komposztba, de talajtakaróként is jó szolgálatot tehet növényeink számára. Mindemellett elkezdődött a szezonzáró fűnyírások ideje is. A gyep vágása jellemzően áprilistól októberig tart. Ősszel azonban érdemes ismét kétheti rendszerességgel végigmenni a gyepen. A rendszeres nyírással ugyanis egyrészt sokkal szebb lesz a fű, másrészt egységesebbé válik a felület, nem utolsósorban pedig a gyomosodást is megelőzzük.

A háztáji kiskertekben még javában érik a paradicsom, a paprika, káposzta, de a gyökérzöldségekből is szüretelhetünk még, ha megfelelő időben veteményeztünk.

– Már bőven le lehet szedni a padlizsánt, a sóskát és a spenótot is – magyarázta a szakértő.

– Bőséggel hozza még termését a szilva és a körte is. Az alma szezonja pedig csak most indul be, a szőlőről nem is beszélve. A gyümölcsöket termő növényeinkről folyamatosan szüreteljük le az éretteket. A bokrok és a fák alá hullott gyümölcsöket is mindig gyűjtsük össze, hogy ne fertőzzék meg a fán érő „társaikat” – ezzel is védve a növények egészségét. Továbbá azt se felejtsük el, hogy szeptemberben a tök virágait tanácsos leszedni, mert így több energia jut a termés fejlődésére! A tökfélék érésének idején érdemes a termések alá vastag szalmaréteget teríteni, mely védi a rothasztó gombáktól és megakadályozza a súlyos termések deformálódását. A hideg idő beköszönte előtt fontos, hogy a felesleges gyümölcsöt és zöldséget takarítsuk be – lefagyaszthatjuk, esetleg lekvárt, vagy különböző szörpöket készíthetünk belőle, így semmi nem vész kárba kertünkből – tanácsolta a hobbikertész.

Azokat a szerszámokat, amiket már nem használunk, takarítsuk meg és tegyük száraz helyre.

– Lassacskán itt lesz az ideje megtisztítani és élesíteni a kerti szerszámokat is – tette hozzá Csikós István. – A leghidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükségünk. Olajos kendő és kefe segítségével jól átmoshatjuk a kerti szerszámokat. Érdemes összeszedni és megtisztítani minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát is, melyek éppen üresek és a nyárról megmaradtak.