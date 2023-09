Réthy Pál ezt követően a hazai és a vármegyei munkaügyi adatokról ejtett szót. – 2013 januárjában a vármegyében meghaladta a 26 ezer főt az álláskeresők száma, most 12 309 főről szólnak a hivatalos adatok. Idén augusztusban a foglalkoztatók országosan 26 ezer üres állást jelentettek be, és jelentős számú bejelentés érkezett a Jászkunságból is – emelte ki.

– A közfoglalkoztatás olyan repertoárt jelenít meg, amely nemcsak értékteremtő, hanem a közösségek felzárkózását is segíti – vette át a mikrofont a vármegyei közgyűlés elnöke. Hubai Imre rámutatott: a Jászkunságban sajnos még mindig magas a munkanélküliek száma, sokan várnak arra, hogy képzéssel, lakhatással felzárkózzanak az országos tendenciákhoz.

A közfoglalkoztatásban tevékenykedők nagyban szolgálják térségünket, gyakran kemény fizikai munkával járó feladatokat látnak el

– emlékeztetett zárszavában Hubai Imre.

A hivatalos megnyitó után ételkóstolóval, valamint népi- és kulturális műsorokkal várták az érdeklődőket. Hartai Gergely