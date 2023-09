Az idei tanév elején sem maradt el az a segítő akció, mely immár közel húsz esztendőre tekint vissza Mezőtúron. A budapesti Thomas Mann All Nation Lions Klub közvetítésével most is negyven első osztályba készülő gyermek vehetett át Németországból érkező iskolatáskát. A karitatív akcióhoz idén az FF Fémfeldolgozó Zrt. is csatlakozott.

A helyi cég jóvoltából tanszercsomagok kerültek a táskákba. A közvetítést, koordinálást ezúttal is a Berettyó–Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai vették kézbe. A példaértékű összefogással újra sok helyi kisgyermek iskolakezdése vált könnyebbé.