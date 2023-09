– Akárhogy nézzük is, már a tizenkilencedik gálára készülünk. Arra számítottam, ahogy haladunk előre az időben, el fog laposodni a vármegyei Prima Gála, egy idő után nem találunk már olyan nagyszerűségeket, mint a kezdeti időkben, akik nem a fővárosban, hanem vidéken élnek – árulta el dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezetének elnöke.

– Már ott érezhető volt, hogy ezt rosszul gondolom, amikor év elején a jelölésre buzdító felhívásra 128 javaslat érkezett be. A tanácsadó testülettel ekkora létszámból kellett kiválasztanunk a kategóriánként három, azaz összesen harminc jelöltet, akik az Új Néplapon keresztül, illetve internetes szavazáson megmérettetnek. Már az előző évben összegyűlt 45 996 szavazat is nagyon sok volt a korábbiakhoz képest, de vagy azért, mert online is lehetett szavazni, nem csak az újságból kivágott szelvényeken, vagy mert tényleg olyan nagyszerűségeket találtunk, akikre odafigyelnek, akik megérdemelné a díjat. Megjegyzem, mindenki megérdemli, aki felkerül a listára, csak az ismertsége, baráti körének szűkössége miatt nem kap annyi szavazatot, hogy bekerüljön a döntőbe.

Az idei év rekordokat hozott: 69 736 szavazatot adtak le az elődöntőben és a döntős voksolás során, ebből az augusztus végéig tartó második körben 18 492 szavazatot. Ez soha nem látott mennyiség, melynek kétharmadát az online voksok adták. Nem volt olyan része a vármegyének, ahonnan ne jött volna szavazat

– tudatta a vármegyei VOSZ-elnök.

– Látnunk kell, hogy olyan társadalmi közösséget megmozgató, politikamentes, Demján Sándor zsenialitása által fémjelzett megmérettetésről van szó, ami a mai napig is töretlenül működik vármegyénkben, és amire büszkék lehetünk. Már csak azért is, mivel ez a szavazatszám több annál is, mint amennyi az országos Prima Primissima jelöltekre beérkezett!