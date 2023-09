Javában dolgoznak a munkások a polgármesteri hivatal és a könyvtár épületén. A település az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP Plusz pályázaton több mint 156 millió forint támogatásban részesült.

Az összegből a hivatal és a könyvtár épületének energetikai korszerűsítését valósítják meg. Elvégzik az épületek hőszigetelését, korszerűsítik a fűtést, kicserélik a nyílászárókat, napelemeket telepítenek. A munkálatok augusztusban megkezdődtek. A könyvtárnál zökkenőmentesen zajlik a munka, hiszen a bibliotéka már korábban áttelepült ideiglenes helyére, a hivatali épület földszintjére.

Amíg a munkálatok akadályozták, a hivatalban egy hétig szünetelt az ügyfélfogadás, bár ez idő alatt is volt ügyintézés, tudtuk meg Nagy Richárd polgármestertől. Azt is elmondta, a beruházás jó ütemben halad, várhatóan a határidő lejárta előtt, még idén be is fejeződnek a munkák.