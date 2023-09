– A PET Kupa egy környezetvédelmi akció – mesélte Váci Melinda, a Kötivízig nemzetközi referense. – Mindez azt jelenti, hogy több száz ember, együttes erővel dolgozik azért, hogy megtisztítsa hazánk folyóvizeit a szeméttől. Most először a Közép-Tisza vidékén startolt el a nagy PET-futam.

A résztvevők maguk építik meg a hajójukat, amivel több napon keresztül szelik a habokat a folyón, s ezalatt összeszedik a mások által eldobott hulladékot.

Bár a PET-kalózok első akciói sikeres voltak, sosem tekinthető lezártnak a munkájuk. A tiszai árhullámok minden évben késő ősszel és kora tavasszal várhatóak, s olyankor a sodródó, partra kerül hulladék mennyisége is megnő. A Tisza-menti települések is bekapcsolódnak a munkába, melynek során a szemétgyűjtésből, a környezetszennyezés ellen indított harcból szórakoztató-ismeretterjesztő eseményt varázsolnak a szervezők.

A Tiszából, az árteréből, illetve a környékbeli településekről összegyűjtött hulladék néhány hét alatt látványos átalakuláson megy át, méghozzá a nagyközönség szeme láttára.

A PET Kupa során ugyanis a szemétből vízi alkalmatosságok épülnek, melyek akkor nyerik el a PET-hajó címet, ha megfelelnek a rájuk vonatkozó előírásoknak, valamint a vízi rendőrök is engedélyezik a használatukat.

– Általában lapáttal hajtjuk a hajóinkat, de most már megújuló energiaforrással is dolgozunk – folytatta Váci Melinda. – A XI. Tiszai PET Kupa versenyén a Kötivízig csapatának hajóján napelemek is voltak, melyek a villanymotort hajtották.

– Ezen a megmérettetésen az nyer, aki a legtöbb hulladékot gyűjti. A szemétszedési akció során petákokat, azaz pontokat kapnak a csapatok. Minden zsák után kapunk egy bizonyos mennyiségű pontot, illetve plusz peták jár azért is, ha színre válogatva, kupakmentesen zsákoljuk be a hulladékot. A próbatételen minden csoportnak megvan a taktikája, a Kötivízig elsősorban a részvétel és az élmény miatt jelentkezett, persze a harmadik hely megszerzése örömmel töltött el bennünket – mondta a referens.

A többnapos út alkalmával olyannyira átszellemül az ember, hogy nem is foglalkozik már azzal, hogy szemetet szed. A gyűjtőút során legtöbbször külföldről érkezett műanyagokkal találkozunk, de találunk építési törmeléket is, sőt, gyakran tévére és székekre is bukkanunk...

– Maga a „megmérettetés” egy hatalmas élmény az ember számára. Jómagam a családommal már évek óta csatlakozom a PET Kupa programjához. Mindenkit arra biztatok, hogy életében legalább egyszer menjen el egy ilyen rendezvényre, hiszen ezernyi élménnyel gazdagodhatnak a résztvevők – mutatott rá Váci Melinda.

