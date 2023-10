– Egyrészt hihetetlenül nagy boldogságot jelent számomra ez a díj, hiszen elsősorban a karcagi szavazók határoztak úgy, hogy érdemesnek tartanak a díjra, másrészt felelősséggel is jár, mert bár az eddig elvégzett munkát ismerték el, de az üzenete a következő időszakra is feladatot ad. De jelenti azt is, hogy bár a díj egy személynek szól, mégis elismerése annak a csapatmunkának, melyet közösen végeztünk el a város érdekében – fogalmazott a városvezető, akit az elmúlt három év legfontosabb eredményeiről is kérdeztünk.

– Nem szeretnék kiemelni egyetlen programot, fejlesztést sem, mert mindegyik fontos a város, a közösség életében. Sokan gondolhatják, hogy a sokmilliós fejlesztések a legfontosabbak, de szerintem ugyanilyen lényegesek az ennél kisebbek is. Lehet beruházás, lehet közösségi program, vagy valamilyen beszerzés, néhány ezer forintba kerülő pályázat, és lehet, hogy csak egy kisebb közösséget érintenek, de az ő számukra ezek a legfontosabbak. Ezért minden projekthez úgy kell hozzákezdeni, hogy számukra az a megvalósítás során is a legfontosabb legyen – hangsúlyozta a városvezető.

Szepesi Tibor szerint a város turisztikai és gazdasági szempontjából a nagyberuházások azok, melyek legjobban meghatározzák a jövőt.

– Legfontosabbként ki kell emelni a közvilágítás korszerűsítését. A turisztikai fejlesztések közül kiemelendő a világkiállítási pavilon, a Sámán­dob elkészülte, melyet nemsokára átadhatunk, jelenleg a műszaki átadás-átvétel és a közben feltárt kisebb hibák javítása zajlik. Néhány dolog az építési szerződés megkötése után vált világossá: ilyen az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megépítendő gázmotor beépítése is. Ez azt jelenti, hogy – kihasználva a termálvízzel együtt felszínre törő gáz adta lehetőséget – elektromos árammal tudjuk ellátni a pavilont. A Sámándobot körülvevő, kicsivel nagyobb mint másfél hektáros területet is fejlesztettük, mely szintén ad még egy kis munkát a kivitelezőnek, a bútorozása is most kezdődik. Remélem, hogy a kora tavaszi átadás után a Sámán­dob és környezete Karcag büszkesége lesz!

A polgármester szerint a fontos turisztikai fejlesztések közé sorolandó az, hogy már burkolt úton közelíthető meg a Zádor-híd, mint ahogyan a strandfürdő fejlesztése is kiemelendő.

– Sport- és szabadidős fejlesztések is megvalósultak, illetve vannak folyamatban. Az oktatási-nevelési intézményeket érintő beruházások közül kiemelendőek a bölcsőde- és óvodaépítések, -felújítások. De odafigyelünk az út- és járdafelújításokra, a víz-, a szennyvíz- és a csapadékvíz-fejlesztésekre is, mint ahogyan támogatjuk a munkahelyteremtő beruházásokat is – sorolta a városvezető, aki arról is beszélt, hogy szerinte mennyire lett élhetőbb Karcag.

– Az előbb felsorolt projekteket az elmúlt néhány évben fejeztük be, illetve kezdtük el. Bízom abban, hogy ez a díj ennek a munkának is szól. Remélem, hogy az ezzel kapott bizalom azt is jelenti, jó az út, melyen haladunk, és szebb, jobb, élhetőbb – ezáltal szerethetőbb – lett városunk.