Jótékonysági alkotó délutánt rendezett hétfőn az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete a szolnoki Hild Viktor úton működő PLUSZ PONT Közösségi Házában. A programot Demény Gabriella textilszobrász, festő és ökodesigner tartotta, akinek útmutatásával az alkotó szellemű egyesületi tagok kiélhetik kreativitásukat. Az elkészült munkákat az egyesület közösségi oldalán teszik közszemlére, akinek pedig megtetszik valamelyik kép, az meg is vásárolhatja, hozzájárulva ezzel is a civil szervezet működési költségeinek előteremtéséhez.

A tagság korábban is készített már hasonló műveket, melyeket interneten közzétettek. Akkoriban többen is jelezték, szívesen megvásárolnák az alkotásokat, innen jött a jótékonysági akció ötlete, árulta el Fehérváry Tünde elnök.

A művek egyébként hamarosan Újszászon is láthatók lesznek, ugyanis Demény Gabriella munkáival együtt ezeket a produktumokat is kiállítják a művelődési házban azon a tárlaton, melynek október 12-én 14:30 órakor tartják a megnyitóját.