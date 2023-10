– A reggeli esőt látva mi sem gondoltuk, hogy ilyen csodás lesz a délután veletek! Sokan eljöttetek, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért – így mondtak köszönetet a kertvárosi családi nap szervezői.

A minapi eseményen a városrészben élő családok gyűltek össze, s meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal töltötték el az időt, miközben finom falatokat is kóstolhattak. Az esemény keretében ugyanis megrendezték a kerek sütemények mustráját, melyen a finomságok „versenyeztek” is. A benevezett sütemények készítői között aranyfakanál díjat is kiosztottak. Tombolasorsolás is színesített a programot, az ajándékokat ezúttal is civilek, cégek, szervezetek ajánlották fel.

Kézművesfoglalkozásokat is tartottak

Forrás: Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár Facebook-oldala

A kertvárosi esemény ismét bizonyította, hogy a városrészben összetartó közösség él, kicsik és nagyok szívesen jönnek össze, s töltenek együtt időt.