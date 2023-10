Levéltári pedagógia. Ez egy olyan új fogalom, melynek gyakorlatba ültetésében is úttörő szerepet játszik a szolnoki levéltár, amely a szervezett formában hozzájuk látogató gyerekeket az intézmény helyszíni megismertetésével szeretné nyitottá tenni arra, hogy a későbbiekben is látogassák a közgyűjteményt. Ezt nem csak az épület és az ott tárolt iratok bemutatásával igyekeznek elérni, de arra is lehetőséget biztosítanak például, hogy a gyerekek tojástartókból készítsenek náluk papírt.

Az általános iskolások közül egyre több a visszatérő látogató, és ma már pedagógusok sora kéri, hogy szervezzen a levéltár bemutatót az ő tanulóiknak is. A korában zártabb intézmény örömmel tesz ennek eleget, hiszen az ott dolgozóknak is örömteli érzés egy-egy sikeres látogatás lebonyolítása, melynek során a gyerekekben igyekeznek kötődést kialakítani a közgyűjtemény felé.

Szabóné Maslowski Madlen levéltárossal többek között az intézményben végzett pedagógiai munka mellett, az ott végzett kutatómunkáról is beszélget a Szoljon.hu podcastjének legújabb adásában Turcsányi János.

