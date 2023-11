Ezt követően dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke köszönetet mondott a 2006-ban elhunyt édesapját és az őt ez év nyarán ért elismerésért. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat ugyanis az augusztus 20-i Szent István-napi nemzeti ünnep alkalmából posztumusz díszpolgári címet adományozott a záhonyi származású id. dr. Béres József agrármérnöknek, a Béres-csepp feltalálójának, a Béres Gyógyszergyár alapítójának, és fiának, dr. Béres Józsefnek, a Béres Vállalatcsoport elnökének. Majd a társaságról és a jelenlegi beruházásról is beszélt.

– Hazánk legnagyobb magyar tulajdonú gyógyszergyártó vállalataként olyan értékteremtő és értékálló beruházásokba forgatjuk vissza nyereségünket, mint amilyen a most átadott új szolnoki részleg is. Készítményeink saját, világszínvonalú fejlesztőlaboratóriumainkban születnek, és saját gyárunkban készülnek. Aki Béres terméket választ, biztos lehet benne, hogy kiváló minőségű, biztonságos készítménnyel járul hozzá az egészségéhez – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke.

– A Béres Gyógyszergyár a hazai egészségvédő piac meghatározó, piacvezető szereplője. Nevéhez a minőség, a tudományosság, a megbízhatóság, az innovatív szemlélet és a társadalom iránti felelősségérzet társul. Készítményeink 28 éve készülnek saját gyártással, saját kutatás-fejlesztési és minőségbiztosítási háttérrel cégünk szolnoki gyártóüzemében, ahol, a jelenlegi beruházást is figyelembe véve eddig 25 milliárd forint feletti értékben történtek fejlesztések – jegyezte meg dr. Béres József.

– A mostani, részben kormánytámogatással megvalósuló, 8,3 milliárd forint összértékű beruházásban a legmagasabb elvárásoknak megfelelő, korszerű, 680 négyzetméter területű kutatás-fejlesztési laboratórium, valamint egy 6000 raklap tárolására alkalmas, automatizált, négyezer négyzetméteres magasraktár létesült – mutatta be a beruházás eredményét Varga Mihály pénzügyminiszter.

– A fejlesztés keretében az irodai és szociális létesítmények mellett, a környezetvédelmi előírásokat szem előtt tartva, kialakítottak egy hulladék- és veszélyeshulladék-tároló épület is. A beruházáshoz laboratóriumi és raktár-technológiai eszközök, valamint gyártógépek vásárlása is kapcsolódott – számolt be a pénzügyminiszter a mostani fejlesztésekről. Hozzátette: a beruházás hasznából nemcsak a szolnoki és a vármegyei, hanem az egész magyar gazdaság immunrendszere erősödik.