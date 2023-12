Különleges volt az advent Rákóczifalván. Kiállítás is nyílt a városban és egy tűzoltóautóval is találkozhattak a kisebbek, sőt, még bele is ülhettek. Ezt követően karácsonyi műsor töltötte be a közösségi ház színpadát, majd Turi László, az Életjel mentőcsapat vezetője tartott beszámolót munkájukról, vagyis arról, hogyan nyújtanak önzetlen segítséget másoknak a bajban. Az est zárásaként a rákóczifalvai néptáncegyüttes fellépését tekinthették meg a résztvevők.