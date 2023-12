– Gyakran halljuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Mi, keresztény emberek inkább úgy fogalmazunk, hogy Isten szeretetének az ünnepe – kezdte mondanivalóját Fodor Gusztáv.

– Jómagam református lelkészként és hívő emberként a szeretetet egy hatalmas rendszerben látom. Úgy gondolom, hogy Isten minket embereket a szeretetre teremtett. A szívünk és a lelkünk arra lett megalkotva, hogy egy szeretetteljes környezetben éljünk. Egy ilyen légkörben tudunk igazán fejlődni és azzá az emberré válni, akivé lennünk kell. Hiszem azt, hogy ha összhangba kerülünk Istennel, rácsatlakozunk a szeretet forrására.

Bár az ajándékozás és a segítségnyújtás is fontos feladat ilyenkor, ne feledkezzünk meg a lecsendesedésről és a szeretet fontosságáról sem.

– Emlékszem, 14 éves voltam, amikor először éreztem igazán azt, hogy Isten szeret engem – idézte fel. – Kárpátalján születtem, ahol akkoriban üldözték a hitet. Egyszer gyerekként az egész iskola előtt megszégyenítettek azért, mert templomba jártam. A nagy fájdalom ellenére úgy éreztem, hogy nagymamámnak van igaza, aki mindig emlékeztetett arra, hogy Isten mindig velem van. Azóta egész életemet ennek a szeretetnek és hitnek szentelem. Ha körbenézünk, könnyen észrevehetjük, hogy a mai világ egy nagyon szeretetéhes hely. Az emberek csak rohannak, és mindig minden fontosabb, mint a szeretet. Azonban ha felfedezzük és közelebb kerülünk hozzá, rájöhetünk, hogy ez a legdrágább kincsünk.

A karácsony egy olyan időszak, amit Isten azért alkotott, hogy az embernek meglegyen a békessége, és az a lehetősége, hogy az a szeretet, amit ad a világnak, tudjon tovább áradni.

– Szabó Magda mondta, hogy az ő életének az erőforrása az, hogy beszélget az atyával – taglalta tovább a lelkész. – Az ember elszakadt ettől a szeretettől és a karácsony pontosan erről szól, hiszen Jézus Krisztus azért jött, hogy egy hidat építsen az ember és Isten szíve közé. Jómagam ezért is szeretek szolgálni, szeretetet osztani és megélni a hitemet. A karácsony a hazavezető utak ünnepe, hiszen ilyenkor mindenki hazatalál a családjához és a szeretteihez. Valahol a lelkünk és a szívünk is erre vágyik, ami csak akkor lehetséges, ha Istenhez fordulunk és kitárjuk előtte szívünket. Ákos is azt énekli az egyik dalában, hogy amikor Isten átölel, nem vádol semmivel, csak ölel. Azt gondolom, hogy ennél szebb tanúbizonyságról nem is beszélhetünk, hiszen a szeretet a legfontosabb az egész világon.