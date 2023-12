Szűcs Andrea kutyaoktató szerint ne kössük meg a tűzijátékoktól rettegő kutyákat, helyette legalább ezen a napon engedjük be őket a lakásba, kapcsoljuk be nekik a tévét vagy a rádiót, hogy kevésbé hallják a durrogást, és nyugtassuk őket az este folyamán. Szilveszter éjszaka ugyanis sajnos sok kutya elszökik, beszorul, beesik valahová, gyakran a tűzoltóknak kell kiszabadítaniuk ezeket a bajba jutott állatokat.

– A tűzijáték miatt olyan külső hatás éri a kutyákat, amire nem tudnak felkészülni – mesélte a kutyaoktató.

– Ebben az időszakban is bebizonyosodik,hogy mennyire fontos, hogy a gazdás négylábúak rendelkezzenek chippel. Szilveszter napján, séta közben fokozottan figyeljük a nyakörv és a hám megfelelő használatára, az állat ugyanis zaj hatására megriad és futni kezd. Ezért fogjuk erősen a pórázt, akár rá is köthetjük a kezünkre. Minden állattartó legkésőbb este hatkor fejezze be a sétáltatást, majd ezt követően helyezze biztonságos helyre az állatot. A legjobb megoldás ilyenkor ha közvetlen környezetünkben lehet, hiszen mindez megnyugtatja őt.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.