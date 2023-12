Idei utolsó soros ülésén egy sürgősségi indítványról és huszonkilenc napirendi pontról tárgyalt a jászberényi képviselő-testület. A tanácskozáson 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett fogadták el Jászberény 2024-es költségvetési koncepcióját, melynek stratégiai céljai nem változtak: stabil gazdálkodás mellett továbbra is a legfontosabb a város üzemeltetése, a munkavállalók anyagi megbecsülése és a megkezdett fejlesztések befejezése, új projektek indítása. Megvitatták az önkormányzat jövő évi vagyongazdálkodásának tervét is, melyben fókuszba került a jégcsarnok és a Lehel Strandfürdő üzemeltetése. A képviselő-testület egyebek mellett döntött a könyvtárigazgatói pályázat kiírásáról, a TOP Plusz programban a Helyi humán fejlesztések című felhívásra pályázat benyújtásáról. Elfogadták a Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023-ban végzett munkájáról szóló tájékoztatót is.

Arról is határoztak, hogy az elmúlt időszak csapadékos időjárására tekintettel, a felmerült csapadékvíz elvezetési problémák, szilárd burkolattal nem rendelkező utak kátyúsodása, illetve a nem megfelelő vízelvezetés okozta padkasüllyedések helyreállítása érdekében mintegy 35 millió forintból kilenc helyszínen – Vásárhelyi István utca, Kórház utca, Móczár Miklós utca, Méntelep, Monostori út, Puskin sétány, Szelei úti parkoló, Gerle utca – indulhatnak felújítási munkák. A beruházás részeként közel négymillió forintból zúzottkő borítást kap a Conselve téren található parkoló. Bódis Béla önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) felvetette, hogy a parkolóügy már nem először van napirenden, két éve is tárgyaltak annak hasznosításáról.

– Milyen elképzelése, koncepciója van a városvezetésnek a terület jövőjével kapcsolatban? Marad parkoló, vagy rekonstruálják a teret? – kérdezte a képviselő. Budai Lóránt polgármester válaszában úgy fogalmazott, hogy a terület sokkal többre hivatott annál, mint hogy parkolóként használják. A felújítás átmeneti, ideiglenes megoldást jelent a fennálló problémák kezelésére. A városvezető elmondta: terveik, ötleteik vannak a tér hasznosítására, mely komplex, nagyobb volumenű fejlesztést igényel, de erről konkrétumot nem árult el.