A közelmúltban rendezték meg a Termelői Közösségek Napját Budapesten, a Herman Ottó Intézet Konferencia Központban. A rendezvény a hagyományos terméket előállító közösségek ünnepe volt. Ekkor adták át a Földrajzi árujelzők uniós oltalmát igazoló EU-okleveleket, a HÍR-védjegyes okleveleket, valamint a 2023. évi „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” miniszteri díjakat.

A jászkunsági térséget több jelentős megtiszteltetés is érte a Termelői Közösségek Napján. Azt követően ugyanis, hogy az Európa Bizottság, majd pedig a magyar Agrárminisztérium Borászati, Eredetvédelmi és Agrármarketing Főosztálya tavaly év végén kihirdette, a rendezvényen bejelentették, hogy hosszú évek következetes munkájának eredményeként a „Nagykörűi cseresznyepálinka” a „Földrajzi árujelzők” (FJ) uniós eredetvédelmét élvezi, azaz, az uniós oltalom alatt álló „Nagykörűi ropogós cseresznye” mellett a „Nagykörűi cseresznyepálinka” immáron eredetvédett is lett az Európai Unió egész területén.

Bulyáki József helyi pálinkafőző mester évekkel ezelőtt indította el a „Nagykörűi cseresznyepálinka” uniós eredetvédelméről szóló eljárást

Forrás: Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület Facebook-oldala

– Noha valóban régi kezdeményezésem volt a nagykörűi cseresznyepálinka uniós eredetvédelmének elérése, ám az érdem leginkább a falué – nyilatkozott szerényen érdeklődésünkre Bulyáki József nagykörűi pálinkafőző mester, aki családi okokból személyesen nem tudott részt venni a Termelői Közösségek Napján. Nevében Barát József vette át a „Földrajzi árujelzők” (FJ) uniós eredetvédelmét igazoló oklevelet.

– Nagyon hosszadalmas folyamat következménye ez a cím, s talán hasznosabb lett volna elérni ezt néhány évvel korábban. Az úton több magánember és helyi civil közösség is támogatott, melyet ezúton is köszönök mindenkinek. Hogy végül mit is ér a termékre az uniós eredetvédelem, azt majd a piac fogja eldönteni, mindenesetre mi megtettük az első fontos lépéseket, s egyfajta rangot adtunk a nagykörűi cseresznyének és a cseresznyepálinkának – vélekedik a szakember.

A „Nagykörűi cseresznyepálinka” hivatalos termékjelzése szerint annak előállítása kizárólag Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a Szolnoki kistérség területén, Nagykörű, Dobapuszta, Csataszög, Fegyvernek, Hunyadfalva és Kőtelek településeken és közigazgatási határukban termesztett cseresznye felhasználásával, az ezen a területen elhelyezkedő szeszfőzdében történhet.

Csányi Sándort és a Helyi Termékek Vásárát is elismerték

A Termelői Közösségek Napján a Herman Ottó Intézet Konferencia Központban adták át a „Közösségi Nagydíjakat” is. Az elismertek között volt Csányi Sándor, a szolnoki kötődésű abonyi gasztronómiai szakember, valamint a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ által szervezett Helyi Termékek Vására is.