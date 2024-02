Beadta pályázatát Tiszajenő önkormányzata a Magyar Falu Programra 6,5 millió forint értékben, számolt be róla Virág József polgármester. A támogatásból a civil ház régi, leromlott állapotú tetőszerkezetét szeretnék lecserélni. Több helyen már egy ideje befolyik a az eső, akárhogy igazgatják is a cserepeket, így vödrökkel kénytelenek felfogni a padlástérben a vizet. Évekkel ezelőtt a kultúrháznál is hasonló volt a helyzet, de miután annak felújítása megtörtént, a vödrök átkerültek ide.

A polgármester elmondta, szakértővel már felmérették az állapotokat. Kiderült, a tetőgerenda maradhat, viszont a törött és deformálódott tetőléceket ki kell cserélni. Ha nyernek a pályázaton, ezt meg is teszik, fóliát helyeznek ki és újakra cserélik a cserepeket. Új ereszlábat is kap az épület és az ereszcsatorna is megújul.

Mindenképpen fontos lenne rendbe tenni végre a tetőt, mivel nagyon sok ember megfordul az épületben. A civil ház az ingyenkonyha elosztóhelye, napi szinten háromszáz adag ételt vesznek át. A civil szervezeteink is itt tartják összejöveteleiket

– hangsúlyozta a polgármester.