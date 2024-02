Elkezdődött a Városmajor úton a Csillagfürt bölcsöde előtti járda felújítása – jelentette be közösségi oldalán a Tallin-Alcsi városrészt civil képviselője. Ádám Csaba bejegyzésében azt írta a járdát újra szintbe hozzák, és meg is erősítik.

Érdeklődésünkre a képviselő elmondta, ez már egy korábban beadott járdafelújítási igény volt, amelynek most megkezdődtek a kiviteli munkálatai. — A járda alatti bitumenes réteg és az alatta lévő tömbök megsüllyedtek. A szakasz most kap egy stabil aljzatkiegyenlítést, és új járófelületet is kialakítanak rajta – sorolta. Hozzátette, a Tallin és az Alcsi városrészben van még jó néhány járdafelület, amelyeknek a felújítását kezdeményezte. Ahogy jön a jó idő, azok a munkálatok is megkezdődnek.