A Városi Könyvtár Kenderes könyvtárosai is csatlakoztak az állatbarát könyvtár programhoz. Most a program keretén belül fotópályázatot hirdettek gazdiknak, akiktől azt kérik, hogy kedvencükről készült legnagyobb becsben tartott képüket küldjék el a könyvtár e-mail-címére március 9-ig. A beérkezett fotókhoz kérik a beküldő nevét, elérhetőségét és a kedvenc nevét is. A képeket szakmai zsűri értékeli majd, s a nyertes képek felkerülnek a könyvtár közösségi oldalára is.