Az idei évi költségvetést tárgyalja Tiszajenő önkormányzata a február 15-ére kitűzött képviselő-testületi ülésen.

Az értekezleten a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal is beszámol a 2023-ban végzett tevékenységéről. Emellett a Tiszajenő Községi Sportegyesület és a Tiszajenői Polgárőr Egyesület is tájékoztatást ad az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Többek között szó esik még a közösségi színtér szolgáltatási tervéről, a színtér hátsó tároló helyiségének bérbeadásáról a polgárőr egyesület részére, valamint önkormányzati munkagépvásárlási elképzelésekről is.