Szerdán reggel megkezdődtek az aszfaltozási munkálatok a szolnoki Tófenék utcában. A Városüzemeltetési Kft. a saját gépeivel végzi ezt, amelyre azért van szükség, mert az utóbbi időben megsérült a burkolat.

Kérdésünkre Pókász Endre, a városháza koordinációs és kommunikációs osztályvezetője elmondta, a Tófenék úti munkálatok a vármegyeszékhely burkolatjavító programjának részeként zajlanak. Eddig ez Szolnok nagyobb útszakaszait érintette, amelyek esetében útlezárások, forgalomkorlátozások nélkül is dolgozhattak a szakemberek. Most azok a szűkebb utcák következnek, ahol már forgalomkorlátozásokra is szükség lehet.

Mint korábban írtuk, a Tófenék utcában a Dr. Sarkady László utca és a Sólyom utca közötti szakaszon szerdán tilos parkolni. A munkálatok várhatóan szerdán 14 óráig tartanak.