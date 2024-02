A Nagykunság fővárosában azon a helyen gyűltek össze azok az emberek, akik emlékeznek az őseikre, azokra az emberekre, akik nem hagyták el a múltat, a hagyományt. Most a világ egy kicsi erőközpontja lett Karcag, amely mindig is különleges hely volt. Talán 100 esztendővel, 800 esztendővel ezelőtt, talán több ezer éve is, hiszen itt telepedtek meg közép-ázsiai vándorlások után a kunok. Azok a kunok, akiknek késői leszármazottja, Mándoky Kongur István