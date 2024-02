Már behallatszott a déli harangszó az abonyi városháza dísztermébe a képviselő-testület csütörtöki ülésének utolsó perceiben. Mivel a testület kilenc órára ült össze, mindez azt is jelentette, hogy a képviselők hosszan, pontosan három órán tanácskoztak.

De hát kellett is időt szánni a soros ülésre, mivel a városnak egy rakat fontos kérdésben kellett döntenie.

A testület megtárgyalta és elfogadta Abony 2024-es költségvetését. Pető Zsolt, a város polgármestere hangsúlyozta, alapossággal és óvatossággal tervezték az előterjesztést. A város idei költségvetésének főösszege 4 milliárd 652 millió forint, állami támogatásból 1 milliárd 698 millió forintra számítanak, adóbevételek révén 417 millió forintra. A működési bevételt 341 millió forintra teszik, és 2 milliárd 110 millió forint finanszírozási bevétellel számolnak. Személyi juttatásokra 1 milliárd 159 millió forint tervez költeni a város, dologi kiadásokra 1 milliárd 233 millió forintot.

A testület megtárgyalta és elfogadta az ABOKOM Kft. és az Abonyi Városfejlesztő Zrt. idei évi üzleti tervét és keretszerződéseit. Döntettek arról is, hogy 2024-ben sem vesz fel hitelt a város.

Határoztak az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely dolgozói bérének, valamint a városi köztisztviselők illetményalapjának tízszázalékos emeléséről. Az önkormányzati fenntartású óvodák pedagógusainak a fizetését pedig az új pedagógus törvényhez igazítják.

Elfogadták az Abonyi Települési Értéktár Bizottság 2023-as munkájáról szóló beszámolóját, csakúgy, mint a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-re és 2029-re készült terveit. A közkifolyók szabályos használatát is rendeletbe foglalta a város.

A hazai orvoshiányra tekintettel Abony döntött arról is, hogy egyösszegű, hétmillió forintos támogatásban részesíti a városban letelepedő háziorvosokat, három év abonyi szolgálat fejében.

Új kitüntető cím alapításáról is döntöttek, Abony Város Életmű díja néven. A kitüntetést azoknak adományozzák majd eseti jelleggel, akik Abony oktatási, sport, kulturális, egészségügyi, közművelődési, gasztronómiai, gyermek- és ifjúságügyi, valamint szociális ellátási területén, vagy gazdasági és közigazgatási területen évtizedes, kiemelkedő munkássággal öregbítik Abony jó hírét.

Döntés született arról is, hogy 2024-ben is kiírják Virágos Abonyért pályázatot. Civil szervezetek, kulturális és sport tevékenységet végzők anyagi támogatását is megszavazták.