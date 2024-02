– Ha az ember jár-kel a Temető úton, sok újdonságot láthat mostanában. A déli városrészben bölcsőde épült, óvoda újult meg és most itt vagyunk ebben az orvosi rendelőben, ami, mondhatjuk, csodálatos lett. Aki ugyanis még emlékszik arra, milyen volt, alig ismer majd rá – hangsúlyozta Szalay Ferenc polgármester a megújult Temető úti orvosi rendelőben tartott sajtótájékoztatón hétfőn délelőtt. A városvezető hozzátette: az elmúlt években komoly munka folyt itt, melynek eredményeként most korszerű, gyönyörű épület fogadja a betegeket. – Lesz felnőtt háziorvosi- és gyermekorvosi rendelés, lesz fogászat és helyet kapott a védőnői szolgálat is. Minden azért készült, hogy az ide járó betegek a környezet által is jobban érezzék magukat – tette hozzá a polgármester.

Ahogy azt az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója a helyszíni tájékoztatón kiemelte: az épület milyensége mellett a legfontosabb, hogy milyen szakmai munka folyik a rendelőben.