Még mindig érdemes beadatni a védőoltásokat

Azoknak, akik az elmúlt hetekben nem estek át a betegségen, még mindig ajánlott az influenza elleni vakcina beadatása. Az oltások rendelkezésre állnak a háziorvosi rendelőkben.

– Még akár március közepéig is elhúzódhat az influenzás időszak, így még mindenképen ajánlott beadatni a védőoltást. A Covid elleni vakcinát is lehet kérni. Korábban csak az otthonukban kezelt fekvőbetegek számára kérhettük, akiknek az oltópontra szállítása nehézségekbe ütközne, de múlt héten érkezett az újabb értesítés, hogy ha jidőben jelzik nekünk a páciensek hogy szeretnék az orvosi rendelőben megkapni a védőoltást, akkor egyeztetett időpontban a háziorvos is beadhatja – tájékoztatott dr. Hoksári László, szolnoki háziorvos.