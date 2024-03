A nehézségek ellenére számos előremutató lépést tettek Újszászon az elmúlt négy esztendőben. Ezek között a lakosság szociális biztonságának növelése érdekében is számos fejlesztés valósult meg, sok feladatot megoldott az önkormányzat. Ezekről számoltak be a szerda este megtartott Kereszténydemokrata Közéleti Est bevezetőjeként, és a későbbiekben is a gondoskodásról, a törődésről, a szociális biztonságról esett szó az eseményen.

Magyarországon több mint százezren dolgoznak a szociális hálóban – hangzott el a fórum résztvevőitől

Fotó: Nagy Balázs

– Amit meg lehet venni, annak ára van, amit nem lehet megvenni, annak értéke van. És utóbbiból bizony nagyon sok van Újszászon. A fejlesztések bemutatásával kapcsolatban nem milliárdokról esett szó, hanem arról, hogy azok a lakosok boldogulását szolgálják, vagyis az emberekről szólt. Ez is bizonyítja, hogy Újszász városvezetése példaértékűen törődik a lakosokkal. Ez a legfontosabb szemlélet – emelte ki köszöntőjében Pócs János, a térség országgyűlési képviselője.

Különleges hely Újszász ebből a szempontból

Szavait köszönettel fogadta a város vezetője. Dobozi Róbert arról szólt, hogy a városuk különleges hely, ha a szociális ágazatról beszélnek.

– Nálunk az összlakosság tíz százaléka a szociális intézményekben él vagy dolgozik. Hatezer emberből hatszázan valamilyen formában ezekben az intézményekben töltik a napjaikat – hangsúlyozta a polgármester, aki hozzátette: további fejlesztéseik során is fontos szempont lesz a szociális biztonság növelése.

„Nem könnyű terep” a szociális terület

– Korábbi kapcsolatok alapján megerősíthetem a polgármester szavait, éppen ezért örömmel érkeztem Újszászra. Azt látom, hogy a városvezetés lelkiismeretes, gondos eljárással képviseli a rájuk bízottak ügyét – reagált a polgármester mondataira Fülöp Attila. Így kezdte előadását a a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Mint mondta, a szociális terület „nem könnyű terep”, sok mindent felölel.

– A gondoskodás az a szavunk, ami leírja, hogy mi a közös ebben a sok területben. Ezért is beszélünk gondoskodáspolitikáról, amikor a törekvéseinkre gondolunk, cél, hogy láthatóvá váljanak, visszaépüljenek a másokhoz fűződő emberi kapcsolatok – emelte ki az államtitkár.

Sok feladatot ad a fogyatékosok ügye is

Elhangzott: Magyarországon több mint százezren dolgoznak a szociális hálóban, és közel kilencszázezer ember részesül valamilyen szociális szolgáltatásban nap mint nap. Az államtitkár beszélt a szociális területekről. Ahogy kiemelte: a legellentmondásosabb terület a hajléktalanellátás, de hasonlóan sok feladatot adó témakör a fogyatékosügy is.

– Itt különösen fontos a közösségi befogadás szerepe, ezt kell erősíteni. A társadalmi ellenállás sajnos még most is tapasztalható, de talán jó úton haladunk a befogadás irányába. Ezek a dolgok helyben oldódnak meg, amire Újszász igen jó példa – mutatott rá az államtitkár, utalva arra, hogy a városban is működik ilyen jellegű intézmény.

Elengedhetetlen az összetartó közösség

Fülöp Attila előadásában szólt a gyerekvédelemről, a területen zajló újításokról, az idősellátásról, végül utalt az egyházak nagyon hangsúlyos szerepére.

– Összességében a gondoskodáspolitika világa nehéznek tűnhet, de ha egy sorsot meg tud változtatni, jobbá tud tenni, az felülírja a nehézségeket. A történelmünk ezer éve már érzékennyé tett minket, így nem érzékenyítésre van szükségünk, hanem egy dologra, mégpedig az információk, a tudás átadására. Így erős, összetartó közösségeket tudunk építeni, ami elengedhetetlen – foglalta össze végül az államtitkár.